Подмосковье 05 сентября 2023, 12:03 Новое отделение реабилитации открылось в больнице в Щелкове Пресс-служба Минздрава МО

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Новое отделение реабилитации заработало на базе Щелковской больницы. Оно рассчитано на 15 коек и предназначено для помощи пациентам с патологиями дыхательной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, стационарные отделения реабилитации работают в 19 больницах Подмосковья. С начала года они получили свыше 140 единиц новой техники.

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«Реабилитация играет важную роль в лечении различных заболеваний. Поэтому мы продолжаем развивать оказание реабилитационной помощи жителям региона, открываем новые отделения и закупаем современную медтехник», — сказала она.

Новое отделение открылось в филиале в поселке Биокомбината. Там установили современную технику, в том числе велоэргометр, тренажер, имитирующий подъем по лестнице и многое другое. По словам заведующего Евгения Николаева, там будут принимать жителей Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина. Пройти реабилитацию можно будет бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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