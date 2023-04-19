Подмосковье 19 апреля 2023, 10:48 Новое отделение реабилитации открылось в больнице Люберец

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Люберецкая больница приступила к оказанию медицинских услуг в новом отделении реабилитации, рассчитанном на 30 мест. Здесь будут восстанавливать свое здоровье в том числе пациенты, перенесшие инсульт.

«От качества и скорости начала реабилитации напрямую зависит дальнейшая жизнь пациента. В прошлом году в наших больницах были открыты 10 отделений реабилитации, до конца нынешнего откроем еще пять и столько же расширим», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Отделение реабилитации в Люберцах оснастили современным оборудованием и тренажерами. Здесь есть дорожка для ходьбы, специальный вертикализатор для тех, кто пока не может стоять сам, комплексы для координации движений и многое другое. Здесь будут получать помощь пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. Восстановить навыки помогут и тем, кто перенес инсульт.

«У нас достаточно широкий спектр возможностей. Это магнито- и лазеротерапия, а также электромиостимуляция для восстановления мышц. В арсенале присутствуют физиотерапия, массаж, ЛФК, занятия на роботизированных тренажерах», — отметила заведующая отделением реабилитации Люберецкой больницы Варвара Баринкова.

Современную поликлинику в микрорайоне «Ивановские дворики» в Серпухове откроют на месяц раньше срока — уже в ноябре этого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заложил первый камень в фундамент прошлой весной.