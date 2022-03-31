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    31 марта 2022, 10:06

    Новое отделение реабилитации открыли в Пушкинской больнице

    Ольга Назаркина

    Реабилитационное отделение начало работать в Ашукинском филиале Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова. Оно рассчитано на 30 коек в условиях круглосуточного стационара.

    Здесь могут пройти реабилитацию пациенты с сердечно-сосудистой патологией, например, после перенесенного острого инфаркта миокарда, а также пациенты с соматической патологией, в том числе после ковида, рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

    Она подчеркнула, что реабилитация играет ключевую роль в восстановлении здоровья пациентов после ряда заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы.

    Новое отделение реабилитации открыли в Пушкинской больнице | Изображение 1

    «Новое реабилитационное отделение в Пушкинской больнице оснащено современным оборудованием: велоэргометром, стабилоплатформой с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия и прочей медтехникой, необходимой для проведения качественной реабилитации. Медицинские специалисты прошли обучение для работы на новом оборудовании», — сообщила Стригункова.

    Новое отделение реабилитации открыли в Пушкинской больнице | Изображение 2

    Реабилитацию можно пройти бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

    По словам одного из пациентов больницы, Андрея Шеванского, он переболел ковидом, потом у него подскочил уровень сахара, случился инфаркт. Лечение заняло полгода. Теперь мужчина планирует пройти реабилитацию в новом отделении.

    «Я никогда в жизни раньше в больнице не был. А теперь есть с чем сравнивать — условия великолепные. Самое главное — персонал внимательный», — поделился он.