Новое отделение реабилитации открыли в Пушкинской больнице

Реабилитационное отделение начало работать в Ашукинском филиале Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова. Оно рассчитано на 30 коек в условиях круглосуточного стационара.

Здесь могут пройти реабилитацию пациенты с сердечно-сосудистой патологией, например, после перенесенного острого инфаркта миокарда, а также пациенты с соматической патологией, в том числе после ковида, рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что реабилитация играет ключевую роль в восстановлении здоровья пациентов после ряда заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы.

«Новое реабилитационное отделение в Пушкинской больнице оснащено современным оборудованием: велоэргометром, стабилоплатформой с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия и прочей медтехникой, необходимой для проведения качественной реабилитации. Медицинские специалисты прошли обучение для работы на новом оборудовании», — сообщила Стригункова.

Реабилитацию можно пройти бесплатно, по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

По словам одного из пациентов больницы, Андрея Шеванского, он переболел ковидом, потом у него подскочил уровень сахара, случился инфаркт. Лечение заняло полгода. Теперь мужчина планирует пройти реабилитацию в новом отделении.

«Я никогда в жизни раньше в больнице не был. А теперь есть с чем сравнивать — условия великолепные. Самое главное — персонал внимательный», — поделился он.