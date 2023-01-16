Подмосковье 16 января 2023, 15:32 Новое отделение реабилитации для пациентов с инсультами и травмами открылось в Королеве

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Отделение начало работу на базе филиала «Юбилейный» Королевской городской больницы. Здесь смогут восстанавливать здоровье пациенты, перенесшие инсульт, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, COVID-19, а также травмы опорно-двигательного аппарата.

Более 20 единиц новой техники установили в медицинском учреждении, на что направили свыше 35 миллионов рублей.

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К услугам пациентов магнитный стимулятор «Нейрософт», устройство для восстановления моторики и координации движения рук, специализированные тренажеры, беговые дорожки, аппарат для коррекции психосоматического состояния и другое оборудование. Устройства помогут жителям вернуться к обычной жизни и восстановить утраченные из-за болезни навыки.

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«Здесь смогут получать лечение до 20 человек одновременно. Пациентами занимаются неврологи, кардиологи, врачи-реабилитологи и другие специалисты», — рассказала заведующая больничным филиалом «Юбилейный» Анна Чуканина.

Все услуги отделение оказывает бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. Каждый день пребывания в учреждении расписан по минутам в зависимости от назначений врача. Пациенты проходят физиотерапию, занимаются лечебной физкультурой, получают лечебные массажи.

«Очень хорошо, что пройти реабилитацию теперь можно в Королеве. Мы только приехали, но уже видно и отношение персонала, и качество оборудования. Нам уделяют много внимания, спасибо за это!» — поделилась впечатлением Анна, чей муж стал первым пациентом отделения.

На днях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей за восстановление здоровья участников СВО. Глава региона побывал в госпитале, где проводят реабилитацию военных и оказывают им психологическую помощь.

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