Подмосковье 01 сентября 2023, 23:36 Новое отделение реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ открыли во Фрязине Министерство социального развития Подмосковья

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Во Фрязине открыли новое отделение реабилитации детей-инвалидов и с ОВЗ «Доверие» Комплексного центра Королевский. Занятия для юных жителей и их родителей будут бесплатными.

«Здесь с ними будут работать психологи, дефектолог, логопед, врач-физиотерапевт и невролог, инструктор ЛФК и нейропсихолог. Сейчас в Подмосковье для деток доступны 25 отделений реабилитации», — отметили в Министерстве социального развития Подмосковья.

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Также в ведомстве уточнили, что ежедневно отделение сможет принимать до 40 человек. Услуги можно получить в формате полустационара по индивидуальному графику посещения с учетом пожеланий родителей.

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