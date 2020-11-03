Новое отделение полиции открыли в подмосковном Путилкове по просьбе жителей

В Путилкове начал работать Отрадненский отдел полиции УМВД России. До этого деревне не хватало служебных экипажей. Росли новостройки, жителей становилось все больше. Они направляли властям много обращений о нехватке сотрудников полиции.

«В свое время, когда создали микрорайон, был огромный запрос на новое подразделение отдела полиции. Конечно, каждому из нас хочется чувствовать себя в безопасности, чтобы наши дети, близкие спокойно возвращались домой из школы или шли на работу. Вместе с главой мы смогли в короткий срок реализовать то, что позволит сегодня иметь здесь опорный пункт отделения полиции», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор передал сотрудникам ключи от командного штабного автобуса МВД России по Подмосковью. Он оснащен телефонной и радиосвязью, спутниковой системой, видеонаблюдением. Кроме того, Воробьев наградил выдающихся сотрудников в преддверии их профессионального праздника.

Я очень надеюсь, что каждый из вас приложит весь максимум усилий, обеспечит безопасность наших дорогих и любимых жителей. Разрешите мне вручить награды тем, кто отличился. И еще раз благодарю всех вас Андрей Воробьев.

Сегодня в Отрадненском сельском поселении проживают порядка 29 тысяч человек, а в одной только деревне Путилково — более 18 тысяч. В новом отделении полиции обустроили дежурную часть, появились группа уголовного розыска и миграционный пункт.

До этого жителям приходилось выезжать по всем миграционным вопросам в Красногорск. Теперь же отдел будет работать в самом микрорайоне.

Во время рабочей поездки губернатору доложили и о развитии в Красногорске программы «Безопасный регион». По ней в округе установили свыше двух тысяч камер видеонаблюдения в жилых комплексах, школах, на дорогах, вокзалах и не только.