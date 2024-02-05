Подмосковье 05 февраля 2024, 14:57 Новое отделение почты открылось в селе Рождествено под Истрой Пресс-служба администрации городского округа Истра

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После капитального ремонта в селе Рождествено под Истрой открыли почтовое отделение. Там можно не только получить или отправить письмо, но и оплатить счета ЖКХ, воспользоваться порталом «Госуслуги».

Отделение почты ежедневно посещают более 50 жителей села. Там предусмотрен широкий спектр услуг. Также посетители могут воспользоваться медицинским оборудованием — бесконтактным термометром или тонометром.

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«Хочу отметить, что этот объект имеет важное социальное значение, ведь в зоне обслуживания отделения в селе Рождествено на сегодняшний день проживает более 15 тысяч человек. С обращениями по поводу открытия отделения почты не один раз обращались к администрации местные жители через каналы коммуникации», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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