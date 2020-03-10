Новое отделение открылось в онкодиспансере Балашихи. Там будут проводить диагностику и лечение различных видов рака

В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе начало работу новое отделение — рентгенохирургических методов лечения. Специалисты уже провели первую операцию с помощью современного оборудования — ангиографа, которое было закуплено по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Отделение рентгенохирургических методов лечения нужное и перспективное. И в Московской области такое одно для оказания этого вида помощи онкологическим пациентам. В нем проводится как диагностика, так и лечение онкологических заболеваний. При рентгенэндоваскулярной диагностике больным, нуждающимся в химиотерапевтическом лечении, устанавливают специальные помпы для проведения большого количества капельниц. Это позволяет вводить лекарство столько раз, сколько нужно, без дополнительных проколов кожи. Также проводится химиоэмболизация — закупорка сосудов, ведущих к опухоли. Благодаря этому, опухоль расти перестает и наступает регресс болезни», — рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Он отметил, что химиоэмболизация опухолей — это один из новых и перспективных методов борьбы с раком. В том числе и при онкозабованиях не только на начальных, но и на 3-й и 4-й стадиях.

В новом отделении будут проводить диагностику и лечение различных видов рака, в том числе при злокачественных опухолях печени, толстой кишки и ее придатка с метастазами в печени, поджелудочной железы, почек, тонкой кишки, мочевого пузыря.