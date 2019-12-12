Новое отделение Газпромбанка открылось в Одинцове

Газпромбанк развивает цифровые каналы продаж и расширяет сеть. Новое отделение открыли в Одинцове.

Прогнозы о том, что банки скоро полностью уйдут в цифру, пока не сбываются: человеку все еще нужен человек и живое общение. Газпромбанк в этом году решил не только развивать цифровые каналы продаж, но и открыть новые отделения, чтобы стать ближе к клиенту. Первым регионом, где расширяют сеть, стало Подмосковье. И начали с Одинцова.

«Газпромбанк — это действительно тот банк, который имеет все основания, чтобы стать в Подмосковье лидером, и для этого у нас есть и технология, и возможность открытия новых офисов, и, самое главное, — любовь к людям. Для нас первично сегодня отношение к клиентам и клиентский сервис, и все, что мы делаем, — делаем с большой отдачей», — отметила первый вице-президент Газпромбанка Нина Гинтова.

Это — второе отделение Газпромбанка в Одинцове. Внутри: восемь окон обслуживания, две кассы для обмена валюты, и зал для встреч с клиентами премиального сегмента. Там можно получить консультацию, узнать все о кредитах для бизнеса и выбрать, во что инвестировать. Кстати, предпринимательская активность — одна из причин, почему дополнительный офис решили открыть именно в Одинцове. Здесь более двух тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, такого больше нет нигде в Подмосковье.

«Подмосковье — один из крупнейших регионов России, Газпромбанк — один из крупнейших банков. Мы хотим стать одним из опорных банков по обслуживанию населения и предприятий. Мы здесь были мало представлены, сейчас этот недостаток исправляем», — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Сразу после церемонии открытия Газпромбанк и глава городского округа подписали соглашение о сотрудничестве.

Уже запланированы и встречи банка с местными бизнесменами. И здесь — снова акцент на живое общение вопреки тренду на цифру. Чем ближе отделение, уверены в Газпромбанке, тем больше доверие клиента. Оформлять ипотеку или открывать вклад на крупную сумму все равно спокойнее, если менеджер рядом, а не в окне браузера.

«У нас высокая доля и огромное количество продаж идет через цифровые каналы, мобильный банк, который становится все лучше и лучше, через наш сайт. Но когда у тебя агрессивная розничная стратегия и количество клиентов очень сильно увеличивается, то их нужно обслуживать, и для новых клиентов приехать в офис — это необходимость. И того количества офисов, которое мы имеем, недостаточно», — подчеркнул Дмитрий Зауэрс.

Газпромбанк долго развивался, прежде всего, в корпоративном секторе, а сейчас быстро завоевывает розницу. Руководство банка уверено, что потенциал у этого бизнеса высокий, тем более, что кредитование, в том числе ипотечное, будут активно расти на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. В следующем году Газпромбанк откроет около 100 новых офисов в России и более половины из них будут располагаться в московском регионе.