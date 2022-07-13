Новое отделение для пациентов с сосудистыми заболеваниями открылось в Балашихе

В Балашихе открылось новое отделение для пациентов с нарушениями кровообращения. Его сотрудники напоминают, как важно не забывать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в современном мире. Ошибки и пренебрежение к этим вопросам иногда обходятся людям слишком дорого.

Врачи советуют постоянно следить за уровнем давления, стараться как можно больше двигаться и отказаться от вредных привычек. Но если человек ощущает, что ситуация стала ухудшаться, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Например, в Балашиху. Там открылось новое отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Оно действует на базе филиала № 3 областной больницы.

О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний забывать не стоит. Пренебрежительное отношение к этому вопросу выходит слишком дорого — например, случается инсульт. Чтобы такого не происходило, следите за давлением, двигайтесь, постарайтесь отказаться от вредных привычек и, в случае чего, обращайтесь к врачам. В Балашихе это можно сделать в новом отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Оно находится на базе филиала № 3 областной больницы.

«Было принято решение Минздравом и местной администрацией о том, чтобы развернуть на базе неврологического отделения отделение для помощи пациентам с ОНМК. Так называемое ПСО. Сюда поступают пациенты, у которых случился инсульт — ишемический или геморрагический. Где они получают специализированную помощь», — рассказала заместитель главного врача по медицинский части Валерий Хайдуков.

В отделении есть в наличии все аппараты, которые нужны для диагностики, лечения и последующей реабилитации. Например, есть аппараты УЗИ, компьютерный томограф. Реабилитацию пациенты проходят в специальном отделении физиотерапии. Там проходят массаж, лечебная физкультура и многие другие процедуры, которые помогают как можно быстрее возвратиться к полноценной и привычной жизни.

Например, некоторые пациенты рассказывают, что сейчас проходят процедуры для разработки конечностей. Они уже ощущают улучшения, хотя курс еще не закончен. Пациент Владислав Корюшенко рассказал, что буквально за четыре дня ощутил себя лучше, смог нормально говорить, гораздо больше двигаться. Хотя изначально у него была нарушена речь, не двигались рука и нога.

Новое отделение рассчитано на 43 койки. Из них восемь относятся к палате интенсивной терапии. В Балашихе оно появилось в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Подмосковье».