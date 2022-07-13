Новое отделение для пациентов с инсультами открылось в Балашихе

Новое отделение открылось в филиале № 3 Балашихинской областной больницы. Здесь будут оказывать помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

В Балашихинской больнице расширили возможности оказания медицинской помощи для пациентов с инсультами. В новом отделении развернуто 43 койки, восемь из которых предназначены для проведения интенсивной терапии.

«Отделение оснащено необходимым медицинским оборудованием. Там имеется все для проведения интенсивной терапии и реабилитационных мероприятий, что помогает пациентам в восстановлении функций после перенесенного инсульта. Важно, что проходить реабилитацию в нашей больнице пациенты начинают сразу после проведенного лечения», — отметил главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

В распоряжении врачей УЗИ и КТ-аппараты, эндоскопическая и другая медтехника. А реабилитацию пациенты смогут проходить в физиотерапевтическом отделении больницы.