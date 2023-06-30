Подмосковье 30 июня 2023, 15:25 Новое ограждение обезопасит жилой сектор в Мытищах от встреч с кабанами из «Лосиного острова»

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Забор между микрорайоном Дружба и национальным парком «Лосиный остров» реконструируют в 2024 году. А пока жителей просят воздержаться от контакта с животными и не подкармливать диких кабанов.

Жители микрорайона Дружба давно привыкли к встречам с дикими животными. Здесь часто видят кабанов, которые приходят из национального парка «Лосиный остров».

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«Я вот на своей памяти не помню, чтобы они как-то агрессивно атаковали людей и так далее. Конечно, были люди, которые пытались в нетрезвом состоянии к ним приставать. Но они просто фыркали и убегали. У нас даже организовался клуб „Run от кабан“: люди собираются в разрисованных футболках и бегают», — рассказал житель Рамиль Незаметдинов.

Однако такому соседству с дикими животными рады не все. В последнее время это стало основной причиной конфликтов.

«Люди намеренно подкармливают животных. Им кажется, что оно голодное. Но дикому животному легче прийти там, где его кормят, чем самому поискать этот корм, потому что это труд. Если его один раз покормили, то он и семью свою приведет», — сказала жительница Валентина Федорова.

Ограничить проход кабанов на территорию поселка пытаются не первый год. Сотрудники «Лосиного острова» уже установили кормушки в глубине парка. Однако окончательно решить проблему жителей микрорайона Дружба поможет грядущая реконструкция забора.

«Это будет забор с более частыми прутками. Он будет также проницаем, то есть просматриваемым, но животное уже не сможет просочиться, не сможет подкопать, перелезть», — поделился планами директор Управления экологии Мытищ Артур Суворов.

Реконструкцию забора проведут в 2024 году. А пока жителей микрорайона просят воздержаться от контакта с животными и не подкармливать их. При встрече с диким кабаном нужно позвонить в национальный парк и по телефону 112.

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