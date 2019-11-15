Новое офисное здание откроют в Одинцове. Оно обеспечит 300 рабочих мест

В Одинцовском городском округе построили новое офисное здание с подземной автостоянкой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

В помещении разместят рестораны, офисы и фитнес-студию. Благодаря им в округе появятся 300 дополнительных рабочих мест. Всего в здании 10 этажей.

Источник фото: Министерство жилищной политики МО

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию офисного здания в Одинцове. Это позволит создать 300 рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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Находится здание на улице Неделина. Застройщик — ООО «УК «Аркада Строй».