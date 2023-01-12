Подмосковье 12 января 2023, 12:30 Новое общежитие для иностранных студентов и аспирантов МФТИ открыли в Долгопрудном

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Новое общежитие № 14 для иностранных студентов и аспирантов МФТИ открыли в Долгопрудном. В здании обустроено более 120 жилых блоков на 1-3 комнаты, каждая из которых рассчитана на 2-6 человек.

Общежитие площадью более 14,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 471 студента. Для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья специально оборудовано 24 места. В каждом блоке есть кухня и раздельный санузел.

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Объект построен за счет средств федерального бюджета. Адрес новому зданию планируют присвоить 13 января.

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