Новое оборудование заработало в женской консультации Солнечногорска. Оно выявляет рак на ранней стадии

В женской консультации Солнечногорской центральной районной появилось новое оборудование — видеокольпоскоп. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Видеокольпоскоп выявляет опухоли на ранней стадии. Располагается оборудование на мобильной стойке. На камере установлен светодиодный осветитель, с помощью которого изображение получается четким. Оборудование позволяет оценить состояние шейки матки до и после лечения.

«Новое оборудование стоимостью порядка одного миллиона рублей закуплено за счет внебюджетных средств. Прибор позволяет выявить заболевания органов женской половой системы, в том числе новообразования, еще на ранней стадии», — рассказала Татьяна Мухтасарова.

Источник фото: телеканал «360»

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Аппарат уже работает в женской консультации. Видеокольпоскопия проводится по направлению акушера-гинеколога.

«Я слежу за своим здоровьем, регулярно посещаю врачей. При выборе медучреждения наличие современного оборудования для меня является приоритетным. Очень хорошо, что уровень оснащенности госучреждений не уступает платным клиникам, а в данном случае, даже превосходит», — поделилась жительница городского округа Солнечногорск Олеся Шишкова.