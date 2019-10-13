Новое оборудование заработало в больнице Чехова. Оно спасет недоношенных малышей

В Чеховскую больницу поступило новое оборудование. С его помощью будут выхаживать недоношенных детей, сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Медтехника поступила по программе «Здравоохранение Подмосковья». Ее стоимость — порядка двух миллионов рублей.

«Будущие родители выбирают наши учреждения родовспоможения для такого важного события в их жизни не только благодаря высококвалифицированными кадрам, но и современному оборудованию», — отметила Татьяна Мухтасарова.

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Реанимационная неонатальная система открытого типа обладает высокой эффективностью обогрева ребенка. Аппарат соответствует международным стандартам.

«Данное оборудование непосредственно в эксплуатации зарекомендовало себя только с лучшей стороны: у нас родильное отделение уже оснащено такой же системой для реанимации новорожденных 2007 года выпуска. Новый аппарат более усовершенствованный», — рассказал главный врач больницы Алексей Кизилов.

Источник фото: телеканал «360»

Новое оборудование порадовало не только врачей, но и пациентов: «В свое время очень переживала, как будут проходить вторые роды, а теперь радостно, что появляется все больше современного оборудования, ведь случаи бывают разные. И хорошо, если все хорошо, но знать, что для ребенка в любой ситуации могут провести реанимацию, причем на суперпрофессиональном уровне, — сам факт успокаивает», — поделилась Ирина Молокова, жительница Чехова.

До конца года тяжелое оборудование получат 62 поликлиники Подмосковья. Также запланирован ремонт 54 медицинских учреждений.