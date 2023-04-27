Подмосковье 27 апреля 2023, 08:57 Новое оборудование запустили в работу на полиграфическом комбинате в Можайске

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Можайский полиграфический комбинат запустил на производстве новое оборудование. Оно позволит исключить дополнительные операции, снизить себестоимость готовой продукции, увеличить объем выпуска и высвободить часть персонала для другой работы.

С приходом нового инвестора полиграфический комбинат получил дополнительные возможности для развития.

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«Разные были времена и непростые, но тем не менее сегодня модернизация, сегодня усовершенствование. <…> Я надеюсь, что с таким руководством и коллективом мы сможем говорить о том, что Можайский полиграфический комбинат является одним из лидеров в стране», — отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Большую роль в этом вопросе сыграет модернизация производства. Так, новая машина заменит собой две своих менее мощных предшественницы. Она автоматизирована и оснащена «умной» электроникой. Кроме того, в этом году на производстве ожидают поступление оборудования для сшивания книг и твердого переплета.

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