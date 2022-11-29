Подмосковье 29 ноября 2022, 20:57 Новое оборудование закупили для «Королевского завода свай»

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На «Королевском заводе свай» показали изделия, созданные с помощью нового оборудования. Теперь здесь производят не только винтовые, но и железобетонные сваи. Для производства закупили гибочный и лазерный станки.

Сейчас на «Королевском заводе свай» работает более 100 сотрудников. Есть полноценные монтажные бригады и парк спецтехники.

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«Это большая перспективная площадка. Здесь есть возможности для расширения производственных мощностей, удобное расположение логистическое. То есть отсюда доставить не проблема в любую точку Подмосковья», — рассказал руководитель проектов компании «Королевский завод свай» Дмитрий Городничев.

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Глава округа осмотрел производство и рассказал сотрудникам о возможных вариантах поддержки от государства.

«[По программе губернатора можно возместить 10 миллионов рублей] на покупку нового оборудования. Давайте поучаствуем», — предложил глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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