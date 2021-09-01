Новое оборудование в поликлинике №10 в Балашихе вдвое ускорило прием пациентов

Поликлиника № 10 в Балашихе получила новую технику, и она уже помогла ускорить прием каждого человека в два раза. Например, вместо 15 минут врачи смогут проводить осмотр за семь. Современные приборы появились сразу в нескольких кабинетах.

Источник фото: Евгений Дудин

Как отметила заведующая учреждением Ирина Тесля, технику улучшили у оториноларинголога, офтальмолога, гинеколога, в помещениях для диспансеризации и УЗИ.

Оборудование поступило в три этапа — врачи стали сразу ее осваивать. Улучшилось качество обслуживания, сократилось время осмотров Ирина Тесля.

Больше всего аппаратов получил кабинет офтальмолога, где появились автоматический пневмотонометр для измерения внутриглазного давления, авторефрактометр, щелевая лампа и компьютерный периметр.

Источник фото: Евгений Дудин

«Раньше у нас была только щелевая лампа старого образца, а всего остального не было. Внутриглазное давление мерили по Маклакову с помощью грузиков. Это занимало много времени, доставляло дискомфорт пациенту», — отметила офтальмолог Анна Овакимян.

Сейчас, по ее словам, процесс автоматизировали. Это сделало приемы комфортнее для пациентов.

Источник фото: Евгений Дудин

Поликлиника работает в микрорайоне Заря. Она обслуживает 13 тысяч пациентов, три тысячи из которых — дети.