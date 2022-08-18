Новое оборудование продолжают поставлять в больницы региона. В этом году для них закупят 4875 единиц. Современная цифровая техника позволила сократить время ожидания на обследования в несколько раз, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы 4875 единиц на 2022 год покупаем, 86% — это производство Российской Федерации. Сразу скажу, что МРТ и КТ до сих пор импортные. Соответственно, 122 единицы, то есть, получается, 3% от всего оборудования — это тяжелое оборудование. Мы его меняем на цифру», — рассказал губернатор.

Как сообщил Андрей Воробьев, замена старой техники на новую позволила кратно сократить время ожидания в очереди на исследования. Аппараты, которые могут расшифровывать снимки, сейчас расположены в пяти центрах. Полностью медучреждения области переоборудуют в 2022–2023 годах.

Мы снизили время ожидания до шести дней. У нас было 19, сейчас шесть дней ожидания, если ты хочешь записаться на МРТ. И было 18, стало четыре дня — это КТ Андрей Воробьев.

Также Воробьев отметил приоритетной покупку других аппаратов. Это маммографы, рентген, УЗИ, оборудование для гастро- и колоноскопии. Он подчеркнул, что успех диагностики зависит от качества техники. Губернатор добавил, что стоимость такого оборудования может достигать 70 миллионов рублей — в зависимости от класса.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал программу модернизации стационаров Подмосковья. Он подчеркнул, что на это есть большой запрос среди жителей.