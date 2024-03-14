Подмосковье 14 марта 2024, 13:15 Новое оборудование установили в котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Специалисты «ИК ЖКХ» установили шесть новых теплообменников на котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Сейчас ведутся подготовительные работы по модернизации объекта.

Котельную в микрорайоне Выстрел построили в 1960 году, сегодня ее износ превышает 95%. Ранее жители жаловались на проблемы с отоплением и горячей водой в квартирах. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в феврале объект передали из собственности Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны в ведение муниципалитета.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

За последний месяц коммунальщики не только установили новые теплообменники, но и заменили восемь задвижек, шести метров труб, 12 вентилей для продувки котла и устранили утечки. С 18 марта рабочие приступят к демонтажу двух неработающих котлов.

«Отметим, что по поручению губернатора Подмосковья в рамках госпрограммы на котельной запланирован монтаж новых котлов, горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводочистки, электросетевого оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, а также ремонт здания», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что модернизацию объекта завершат к началу нового отопительного сезона.

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