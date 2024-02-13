Подмосковье 13 февраля 2024, 11:55 Новое оборудование установили в котельной микрорайона Выстрел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Специалисты «ИК ЖКХ» установили новый теплообменник на котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Это повысит качество отопления жилых домов в этой части города.

Котельную в микрорайоне Выстрел построили в 1960 году, на сегодняшний день износ оборудования превышает 95%. Многие годы жители жаловались на плохое отопление в квартирах.

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В феврале 2024 года объект передали из собственности Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны в ведение муниципалитета, чтобы модернизировать. С тех пор специалисты «ИКЖКХ» устранили утечку на одном из котлов и заменили запорную арматуру, установили байпас на обратную линию трубопровода. Также заменили теплообменник на новый. Это позволило разжечь третий котел на отопление, температура выхода теплоносителя с котельной возросла.

«В этом году по поручению губернатора будет выполнен большой объем работ по капитальному ремонту сетей и перевооружению котельной. Оба объекта уже включены в госпрограмму, дорожные карты мы обсудили с жителями, стоит задача до нового отопительного сезона завершить все работы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На котельной запланирован монтаж новых котлов, горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводоочистки, электросетевого оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, а также ремонт здания котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что старые коммунальные сети и очистные сооружения в Восходе модернизируют в 2024 и 2025 годах.

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