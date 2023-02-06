Подмосковье 06 февраля 2023, 10:51 Новое оборудование ускорило пересадку растений в тепличном комплексе в Чехове

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Новое оборудование появилось в тепличном комплексе в Чехове в конце прошлого года. Оно позволило ускорить процесс пересадки растений в несколько раз.

Аппарат привезли из Санкт-Петербурга. Он замешивает необходимые смеси для растений, наполняет горшки и делает отверстия под черенки. Сейчас в тепличном комплексе выращивают около 500 видов цветов, а также рассаду овощных культур.

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«Мы не экономим на качестве. Реализуем продукцию оптовикам и местным жителям. Сейчас готовимся к весеннему сезону, высаживаем рассаду, цветы», — отметил руководитель тепличного комплекса «Хлевино» Андрей Тиндронов.

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Предприятие работает уже пять лет на земле площадью два гектара. На территории находятся семь теплиц закрытого грунта и открытые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предлагал ввести новую меру поддержки семеноводства, которая возмещает 50% затрат на оборудование для подготовки семян.

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