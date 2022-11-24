Подмосковье 24 ноября 2022, 09:53 Новое оборудование позволит проводить сложные операции на головном мозге в Долгопрудном

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Больницу в Долгопрудном дооснастили нейрохирургической навигационной стойкой, которая позволит проводить сложные операции на головном мозге. С помощью нового оборудования специалисты с точностью до миллиметра смогут удалять патологические очаги.

У нейрохирургической навигационной стойки есть дополнительные насадки. С их помощью можно производить точную разметку, записывать на видео ход операции в высоком разрешении и с большим приближением. Также есть возможность контролировать этапы вмешательства в трехмерном режиме.

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Это оборудование не только облегчает работу хирургам, но и делает вмешательство безопаснее для пациента. Команда нейрохирургов Долгопрудненской больницы уже проводит операции с применением нового аппарата.

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«Уже была выполнена первая операция. Очень успешно, с хорошим эффектом. Во-первых, это все уменьшает время оперативного вмешательства. Прежде всего, это безопасность пациента. Поэтому это очень большое приобретение для жителей города Долгопрудный и Московской области», — сказал заместитель главного врача по хирургии Евгений Кутырев.

Помимо навигационной стойки, в нейрохирургической операционной используют и другое передовое оборудование. Например, интраоперационную рентген-установку O-Arm. Она позволяет получать снимки высокого разрешения прямо во время операции. Как двухмерные, так и трехмерные.

В этом году в больницы Долгопрудного поступило около 40 единиц техники, помогающей врачам каждый день спасать жизни сотен людей.

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