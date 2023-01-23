Подмосковье 23 января 2023, 09:16 Новое оборудование позволило больнице в Чехове ликвидировать очередь на рентгенографию

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Новый рентген-кабинет заработал в больнице Чехова после завершения капитального ремонта. Новая техника помогла сократить время на прием пациентов и облегчила работу медиков.

Рентгенологический кабинет — один из самых популярных в больнице Чехова. За сутки он принимает более 100 пациентов. Новый аппарат помог оптимизировать рабочий процесс и хранение снимков, а также дал возможность снизить лучевую нагрузку на пациентов.

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Снимки не требуют проявочного процесса, что экономит время и снижает материальные затраты. Цифровое изображение можно легко и быстро передать в другие медучреждения.

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Как рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Юлия Кочетова, травматологи получают снимок почти сразу. Аппарат работает без перерывов, благодаря чему очереди сократились в пять раз.

«Плюс этого аппарата в том, что это цифровое изображение, которое не зависит от раствора, от пленки, и изображение можно копировать столько раз, сколько это необходимо. И хранится оно достаточно долгий период времени, не нужно никаких помещений для хранения, все хранится на жестком диске компьютера», — добавила она.

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