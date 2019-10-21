Новое оборудование поступило в Шатурскую больницу. Теперь врачи смогут обнаруживать гематомы в голове

Новое медицинское оборудование на сумму более 20 миллионов рублей поступило в Шатурскую центральную районную больницу, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Теперь терапевтическое отделение оснащено дефибриллятором, а травматологическое отделение пополнилось эхоэнцефалографом, который позволит выявлять образование гематом в голове пациента.

Кроме того, в ЭКГ-кабинет терапевтического отделения прибыл электрокардиограф компьютерный, а в операционную травматологического отделения — операционный ортопедический стол. Взрослая поликлиника обзавелась двумя комплексами суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, а также портативным аппаратом для проведения ультразвуковых исследований. В реанимацию поступил аппарат искусственной вентиляции легких.

Как уточнила главный врач Шатурской центральной районной больницы Анна Захарова, это уже второй аппарат, который в 2019 году закуплен для реанимационного отделения. Кроме того, в отделении появились три новых наркозно-дыхательных аппарата и два монитора пациента.

Среди прочего оборудования, приобретенного в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья», в Шатурской ЦРБ теперь есть два новых паровых стерилизатора и четыре кресла-каталки.

«Мы попали в программу по созданию первичного сосудистого отделения. Пять отделений в этом году включены в эту программу, и мы в том числе. Я считаю, что это большой прорыв. В соответствии с этой программой мы должны получить компьютерный томограф», — рассказала Анна Захарова.

Для городского округа Шатура здравоохранение — чувствительная тема, ведь еще недавно районная больница не могла похвастаться таким набором диагностического оборудования, да и бытовые условия в учреждениях здравоохранения оставляли желать лучшего. В 2018 году было капитально отремонтировано взрослое поликлиническое отделение.

Жительница Шатуры Раиса Петрова раньше предпочитала пользоваться услугами частных клиник. Но придя после большого перерыва на прием к специалисту в поликлинику, смогла оценить преобразования шатурской медицины: «В поликлинике стало очень удобно и комфортно. Многие исследования теперь можно сделать прямо здесь, не нужно ездить в соседний муниципалитет, чтобы пройти полное обследование».

Источник фото: телеканал «360»

Оценила Раиса Петрова и общее благоустройство Шатуры: «Вообще, изменения в городе заметны: много дорог отремонтировали, новые скверы появились, где можно прогуляться и отдохнуть. Для детей появилось много новых площадок. Хороший темп взяли, так держать!»

Улучшения в сфере здравоохранения городского округа Шатура продолжаются. В муниципалитете капитально отремонтируют еще ряд лечебных учреждений. Специалисты выполнят работы по проектированию переустройства кабинета врача общей практики в селе Середниково и амбулатории поселка Бакшеево. В июле строители приступили к капитальному ремонту детского корпуса, в котором располагаются два отделения: инфекционное и соматическое. Здесь будут, в том числе, отремонтированы системы водоснабжения, отопления, канализации, проведен ремонт кровли, построены сети связи и видеонаблюдения, отремонтирована вентиляции, электроснабжение, сети медицинских газов.

Кроме того, по программе «Здравоохранение Подмосковья» в городском округе Шатура построят четыре ФАПа: в поселках Долгуша и Северная Грива, селе Власово и деревне Кобелево.