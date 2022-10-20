Новое оборудование поступило в роддом Луховиц | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 22:59 Новое оборудование поступило в роддом Луховиц

Читать 360tv в

В роддом Луховиц поступило новое уникальное оборудование. Фетальный монитор одновременно следит за состоянием и мамы, и ребенка.

На экране фетального монитора отражаются все показатели мамы и ребенка. Этот медицинский прибор — незаменимый помощник акушерок. Он улавливает любые отклонения и сообщает врачам. Гипоксия у малыша или нарушение сердечного ритма у мамы будет сразу обнаружена этим прибором. Медики используют фетальный монитор и во время всего периода беременности, и в родах.

Реклама

«Этот аппарат современный. Он позволяет отследить состояние мамы и плода. По плоду он отслеживает шевеление, сердцебиение, акселерацию, децелерацию, то есть как плод себя чувствует внутриутробно. У мамы он записывает ЭКГ, артериальное давление, сатурацию, температуру и все это выдает в три системах заключения», — рассказала заведующая акушерским отделением ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» Лариса Воробьева.

Реклама

Приобрести этот аппарат медучреждение смогло благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья». До конца года в родильное отделение Луховицкой центральной больницы поступит еще один фетальный монитор, а также монитор пациента. Такой аппарат предназначен для кардиоскриннинга, который сейчас делают всем новорожденным. Это исследование позволяет выявить пороки развития сердца у малышей.