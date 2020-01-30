Лечить сердце станет проще. Новое оборудование поступило в подмосковные больницы

В Московской области закупили новое медицинское оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

На закупку новой техники выделили около 1,2 миллиарда рублей. Оборудование уже поступило в больницы региона.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. В Московской области удается добиваться устойчивого снижения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе благодаря закупке нового оборудования. В минувшем году на эти цели было направлено почти 1,2 миллиарда рублей», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В прошлом году в Подмосковье закупили 369 аппаратов для сердечников. Это ангиографы, видеоэндоскопические стойки, аппараты УЗИ и другое оборудование.

Чтобы вовремя обнаружить у себя то или иное заболевание, необходимо вовремя посещать врачей, проходить диспансеризацию, следить за давлением. Такая профилактика поможет предотвратить проблемы.