    30 января 2020, 15:10

    Лечить сердце станет проще. Новое оборудование поступило в подмосковные больницы

    Евгения Остапенко, Юлия Уткина

    В Московской области закупили новое медицинское оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
    Лечить сердце станет проще. Новое оборудование поступило в подмосковные больницы

    На закупку новой техники выделили около 1,2 миллиарда рублей. Оборудование уже поступило в больницы региона.

    «Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. В Московской области удается добиваться устойчивого снижения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе благодаря закупке нового оборудования. В минувшем году на эти цели было направлено почти 1,2 миллиарда рублей», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

    В прошлом году в Подмосковье закупили 369 аппаратов для сердечников. Это ангиографы, видеоэндоскопические стойки, аппараты УЗИ и другое оборудование.

    Чтобы вовремя обнаружить у себя то или иное заболевание, необходимо вовремя посещать врачей, проходить диспансеризацию, следить за давлением. Такая профилактика поможет предотвратить проблемы.