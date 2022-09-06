Отделение патологии беременности в Дмитрове получило новое оборудование | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 13:23 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:30) Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Отделение патологии беременности в Дмитрове получило новое оборудование

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Два монитора для диагностики сердцебиения и общего состояния плода поступили в отделение патологии беременности Дмитровской больницы. Стоимость медтехники составила около двух миллионов рублей.

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«Мы регулярно обновляем медоборудование в нашей службе родовспоможения. Новые мониторы помогают более детально и объективно оценить развитие ребенка, выявить патологии на ранних этапах», — сказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

Он отметил, что данные мониторы пришли на смену устаревшим моделям, поступившим в больницу в 2012 году. Аппараты уже введены в работу и используются для проведения диагностических исследований.

«В каждом акушерско-гинекологическом кабинете Дмитровского округа и кабинете функциональной диагностики женской консультации Дмитровской больницы имеются подобные мониторы, теперь пришла очередь и нашего отделения патологии беременности. Оборудование усовершенствовано постоянно обновляющейся базой данных, что позволяет не только контролировать внутриутробное развитие плода, но и своевременно выявлять отклонения его развития», — добавила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Наталья Можаровская.

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