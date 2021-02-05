Новое оборудование поступило в детскую поликлинику №7 в Балашихе

«Основная цель, которую мы всегда преследуем при получении нового оборудования, — улучшить качество медицинского обслуживания. Это условия предоставления медицинской услуги, люди, которые здесь работают, и оборудование, на котором эти услуги предоставляются. И вот когда все эти три позиции совмещены, улучшается продуктивность осмотра и его результативность совсем другая», — отметила Ольга Протасова.

Новое оборудование поступило для кабинета окулиста: это рефрактометр для определения преломляющей силы глаза, щелевая лампа, прибор для измерения внутриглазного давления бесконтактным способом, а также аппарат для определения поля зрения. В лор-кабинет поступил многофункциональный лор-комбайн.

В поликлинике №7 Балашихинской областной больницы ежедневно проходят осмотр около 450 детей. Всего к ней прикреплены 10 тысяч человек.