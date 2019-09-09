Первые эмоции еще не рожденного малыша. Уникальный аппарат появился в Видновском перинатальном центре

Увидеть, на кого похож малыш, пока он еще не родился, теперь возможно за счет новых аппаратов УЗИ с 4D-визуализацией. Помимо лица ребенка, врачи смогут разглядеть еще и возможные отклонения в развитии. Такое инновационное оборудование появилось в Видновском перинатальном центре.

Инновационное оборудование обошлось в 27 миллионов рублей. Помимо УЗИ, в Видновском центре теперь есть и уникальный рентген-аппарат, который поможет безоперационно лечить миому матки и диагностировать бесплодие.

Виолетта Васильева находится на 28-й неделе беременности. Она ждет первого ребенка — дочь. Очередное УЗИ девушка ждет с нетерпением, ведь вместо стандартного изображения на экране она увидит малышку в 4D.

«Ожидаю увидеть свой портрет, свою копию. Конечно, хочется посмотреть на ребеночка. Так волнительно! Но плакать нельзя — давление», — отметила пациентка МБУЗ «Видновский перинатальный центр» Виолетта Васильева.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря уникальному оборудованию, которое поступило в Видновский перинатальный центр, будущие родители смогут понять, на кого похож их малыш, еще до его рождения. Два новых аппарата УЗИ оснащены инновационной технологией — объемной визуализацией.

«Личико даже видно! На маму не похож. Это же мой муж! Волшебное ощущение! Не верится, что это часть меня!» — поделилась радостью Виолетта Васильева.

А вот Алеся Купавская — мама со стажем. Тоже ждет дочку, причем пятую. Но раньше она ходила только на привычное УЗИ, где лишь специалист мог разобрать, где что: как настоящая женщина, дочь скромничает, прячет лицо.

«Такое специфическое чувство! Когда вроде бы все не в первый раз, но ощущение какого-то чуда», — сказала пациентка.

Источник фото: телеканал «360»

По словам врачей, такое знакомство позволяет мамам установить более тесную психоэмоциональную связь с ребенком.

«Детки все разные. Если в формате 2D они более стандартизированные, то когда включаешь 4D, видишь уже сформированного человека, со своими эмоциями», — подчеркнула завотделением перинатальной диагностики МБУЗ «Видновский перинатальный центр» Ирина Гейлис.

Правда, положен такой скрининг не всем. 4D-исследование в Видновском перинатальном центре будут делать в спорных и сложных случаях. Аппараты оснащены внутриполостным датчиком с широким углом обзора, что дает возможность, например, понять, есть ли у ребенка нарушения развития сердца.

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«Мы будем активно ей пользоваться, чтобы определить даже сложные пороки сердца плодов. Потому что это большая проблема. Многие пороки сейчас лечатся. Поэтому женщине нужно дать полную информацию о состоянии ее ребеночка», — рассказала Ирина Гейлис.

По программе «Здравоохранение Подмосковья» для Видновского перинатального центра закупили еще и рентген — С-дуга, о котором специалисты грезили много лет.

«Нам поступило это оборудование общей стоимостью 27 миллионов рублей. Это оборудование позволяет более точно диагностировать состояние плода, строение его органов, определить пороки развития и его общее состояние», — сообщила заместитель главного врача по медицинской части МБУЗ «Видновский перинатальный центр» Наталья Любимова.

Источник фото: телеканал «360»

Рентген-аппарат С-дуга передвижной. Его можно использовать как в кабинете, так и в операционной. Исследование помогает понять, нужно ли хирургическое вмешательство, или можно вылечить ту же миому консервативными методами.

Теперь на новых аппаратах будут проводить исследования беременным не только из Видного, но и других городских округов: Ленинского, Домодедовского, Ступинского и Каширского.