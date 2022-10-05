Подмосковные больницы получили новое оборудование на 180 миллионов рублей | 360°

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Подмосковные больницы получили новое оборудование на 180 миллионов рублей

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В больницы и поликлиники Подмосковья продолжает поступать новейшее медицинские оборудование, в том числе и эндоскопическое. Например, риноскопы, видеограстроскопы и другие важные для медицины аппараты. Их приобретают в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит не только проводить на более высоком уровне диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, но также выполнять биопсию и малоинвазивные операции. С начала года в подмосковные больницы мы поставили 28 единиц эндоскопического оборудования на сумму 182 миллиона рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Например, малоинвазивные операции врачи способны проводить через совсем маленькие проколы в теле человека. Это гораздо менее травматично, если сравнивать результат с типичными полосными операциями. После маленьких проколов пациенты восстанавливаютяс гораздо быстрее, им не нужно так много времени на заживление больших разрезов.

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Новое эндоскопическое оборудование за последнее время поступило сразу в 13 больниц. В том числе в Дмитрове, Раменском, Видном, Коломне, Клину и других больницах. Для работы на новой медицинской технике специалисты должны пройти соответствующее обучение.

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