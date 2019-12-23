Новое оборудование на 1 миллиард рублей поступило в Коломенскую ЦРБ в 2019 году
На реализацию программы из бюджета Московской области было выделено 1,07 миллиарда рублей. Новое оборудование поступило в отделения центральной районной больницы.
«В этом году только на высокотехнологичное оборудование было направлено более 200 миллионов рублей. Слаженные действия Министерства здравоохранения региона и Коломенской ЦРБ помогли в кратчайшие сроки запустить и настроить эту технику. Это очень важная работа, которая поможет улучшить качество медицинских услуг», — сказал глава Коломенского округа Денис Лебедев.
Среди новой техники — УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерные томографы, видеоэндоскопическое оборудование и операционные микроскопы.
Главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин отметил, что больница готова оказывать медицинскую помощь на самом высокотехнологичном уровне.