    23 декабря 2019, 19:51

    Новое оборудование на 1 миллиард рублей поступило в Коломенскую ЦРБ в 2019 году

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    Около 500 единиц новой медицинской техники, высокоточного оборудования и специализированной мебели поступило в медицинские учреждения Коломенского городского округа в 2019 году в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».
    Новое оборудование на 1 миллиард рублей поступило в Коломенскую ЦРБ в 2019 году

    На реализацию программы из бюджета Московской области было выделено 1,07 миллиарда рублей. Новое оборудование поступило в отделения центральной районной больницы.

    Новое оборудование на 1 миллиард рублей поступило в Коломенскую ЦРБ в 2019 году | Изображение 1

    «В этом году только на высокотехнологичное оборудование было направлено более 200 миллионов рублей. Слаженные действия Министерства здравоохранения региона и Коломенской ЦРБ помогли в кратчайшие сроки запустить и настроить эту технику. Это очень важная работа, которая поможет улучшить качество медицинских услуг», — сказал глава Коломенского округа Денис Лебедев.

    Новое оборудование на 1 миллиард рублей поступило в Коломенскую ЦРБ в 2019 году | Изображение 2

    Среди новой техники — УЗИ-аппараты экспертного класса, компьютерные томографы, видеоэндоскопическое оборудование и операционные микроскопы.

    Новое оборудование на 1 миллиард рублей поступило в Коломенскую ЦРБ в 2019 году | Изображение 3

    Главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин отметил, что больница готова оказывать медицинскую помощь на самом высокотехнологичном уровне.