Новое оборудование и производство пищевых добавок. Власти Химок договорились о сотрудничестве с компанией «Van Hees»
Германская компания «Van Hees» работает в Химках несколько месяцев. Она производит пряности и деликатесы по всему миру. Площадь предприятия — более 2,5 тысячи квадратных метров.
«Наши основные потребители — компании, занимающиеся сбытом, оптовой торговлей, мясокомбинаты и другие пищевые производства», — рассказала исполнительный директор компании «Van Hees» Олеся Долгова.
Это уже не первая встреча. В этот раз за столом переговоров — исполнительный директор компании и замглавы администрации Химок по промышленности и инвестиционной политике Григорий Артамонов. Замглавы узнал все о производстве и пообещал всесторонне помогать предприятию.
«Как вы знаете, у нас в Подмосковье есть программа поддержки предпринимателей. Мы наметили совместную работу, будем участвовать в конкурсе на получение субсидий, на возмещение затрат, на приобретение оборудования», — отметил заместитель главы городского округа Химки Григорий Артамонов.
Руководство компании планирует закупить новое оборудование, расширить спектр производства. Например, будут делать больше пищевых добавок для кондитеров и пекарей.