Новое оборудование и особые условия для инвалидов. Ремонт больницы завершили в Звенигороде

В Звенигородской больнице и поликлинике идет масштабный ремонт и замена оборудования. Как преобразились медучреждения и почему местным жителям больше не надо ехать за помощью в столицу — в материале «360».

Поликлиника при Звенигородской центральной больнице — в глаза сразу бросаются чистота и новый ремонт. А как еще может быть там, где лечат больных. Впрочем, еще три месяца назад эти коридоры выглядели совсем иначе: вместо яркой плитки — сплошной бетон, неровные стены украшала штукатурка. И.о. заведующего поликлиники Андрей Кудряшов признался — наконец, серые стены на его работе поменяли цвет.

«Появились пандусы, а раньше были обыкновенные ступеньки. Есть кнопка вызова. Для тех, у кого слабое зрение, сделали тактильные стенды», — отметил Андрей Кудряшов.

Источник фото: телеканал «360»

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Полезные изменения отметили не только маломобильные пациенты, слабовидящие граждане и пенсионеры. Детское отделение педиатрии в свою очередь теперь уже не вызывает страх у маленьких посетителей — повсюду веселые картинки и разноцветная мебель, а по телевизору идут мультики. Для родителей с малышами сделали отдельный вход, регистратуру, установили место для хранения колясок.

«После ремонта стало чище, светлее. Гораздо приятнее заходить. Детям стало веселее ожидать прием у врача», — поделилась местная жительница Любовь Горбатенко.

Источник фото: телеканал «360»

В поликлинике осталось доделать совсем немного: установить локальную сеть и провести монтаж пожарной сигнализации. А вот в соседнем здании Звенигородской центральной больницы работы идут вовсю. Сделано уже больше 70% процентов. Главное, чего ждали с нетерпением сотрудники медучреждения, — это оборудование. Заместитель главврача Мария Тагирова отметила показала будущий рентгенкабинет: потолок уже сделан, а на полу скоро появится новый цифровой рентгенографический аппарат. В отличие от старого аналогового он позволит сделать гораздо больше различных исследований. А в реанимации теперь есть все необходимое, чтобы оказать помощь тяжелым пациентам.

Также в реанимации появилась система ламинарных потоков. Она поможет препятствовать распространению инфекций. Совсем скоро в больнице начнут использовать эндоскопические аппараты, колоноскоп и гастроскоп.