Подмосковье 10 ноября 2022, 00:20 Новое оборудование и мебель закупили для роддома Дубны

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В роддоме Дубны подходит к концу масштабный ремонт. По проекту обновили не только стены, но и внутреннее наполнение.

В роддоме Дубны подходит к концу масштабный ремонт. По проекту обновили не только стены, но и внутреннее наполнение.

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«Приобретены и лампы для операционных, и консоли для операционной, аппараты ультразвуковые, мониторы — все самое необходимое. В роддом скоро поступит новая мебель и ее начнут монтировать», ­– рассказал главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

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Глава Дубны Сергей Куликов посетил Дубненскую городскую больницу и оценил изменения, которые произошли благодаря ремонту.

«Действительно большие работы. Дополнительные условия для рожениц создаются в каждом боксе. Это санитарные комнаты в каждой комнате. Самое главное — это новое оборудование, новые условия», — отметил Сергей Куликов.

В ходе ремонта в помещении заменили буквально все — от электрики и коммуникаций до фасада. Теперь в здании все соответствует современным требованиям к медицинским учреждениям.

В помещении роддома сейчас заканчиваются отделочные работы. Строители приступают к ремонту приемного покоя.

Также в планах застеклить веранду. Последним штрихом будет установка новой навигации. В начале 2023 года роддом должен вернуться в отремонтированное здание.