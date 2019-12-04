Новое оборудование для восстановления после инсультов закупили в Подмосковье

В больницах Московской области появилось новое медицинское оборудование. Оно необходимо для восстановления после инсультов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Всего закупили 146 аппаратов для реабилитации пациентов. Общая сумма — 183 миллиона рублей. Закупили оборудование по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«Важно также обеспечить качественной медицинской помощью тех, кто восстанавливается после перенесенных заболеваний. Новое оборудование позволяет начать реабилитацию незамедлительно, что препятствует развитию острых осложнений, вторичных патологических состояний и способствует быстрому восстановлению», — отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

Флюорографы и маммографы. 45 медицинских аппаратов поступило в больницы Подмосковья Подробнее

Таким образом, в больницы Московской области поступили беговые дорожки, магнитные стимуляторы, вертикализаторы, стабилотренажеры и прочие аппараты для восстановления после инсультов.