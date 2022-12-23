Подмосковье 23 декабря 2022, 17:46 Новое оборудование для внутрисосудистой хирургии поступило в МОНИКИ

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Новые виды внутрисосудистой хирургии стали доступны пациентам в МОНИКИ имени Владимирского. С помощью специального ультрасовременного оборудования хирурги смогут детально изучить пораженный участок сосуда.

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Теперь врачи смогут получать 3D-изображение сосуда сердца, изучать структуру бляшки, измерять индекс давления кровотока. Это позволит предотвратить развитие острого инфаркта.

«С помощью оборудования мы получаем информацию, позволяющую с большей точностью определить дальнейшее лечение — необходимость медикаментозной терапии или стентирования», — рассказал заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ Алексей Азаров.

Губернатор Андрей Воробьев 22 декабря рассказал о том, что Подмосковье получило поддержку президента России для строительства детского госпиталя в Красногорске. Современный объект с ультраоборудованием планируется сдать досрочно — через год с половиной.

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