Подмосковье 18 мая 2023, 10:48 Новое оборудование для вертикальных родов поступило в перинатальный центр в Пушкино

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Перинатальный центр имени профессора Розанова в Пушкино начнет проводить вертикальные роды. Медучреждение получило новое оборудование, которое позволит поддерживать высокий уровень оказания помощи роженицам.

Основное отличие вертикальных родов от горизонтальных — положение роженицы. Услуга доступна бесплатно, по полису ОМС.

«Внедряем современные методики родовспоможения, облегчаем процесс родов и делаем его комфортным для мамы и безопасным для малыша», — сообщил заместитель главного врача по родовспоможению Андрей Лесной.

По его словам, при вертикальных родах малыш движется по родовым путям во многом благодаря силе природной тяжести. Это позволяет сделать роды менее энергозатратными. Такой способ возможен, если есть желание мамы, и если это не угрожает ей и ребенку.

В Подмосковье реализуется проект «Наша женская консультация». В его рамках будущей маме, вставшей на учет в одном из медучреждений Подмосковья, доступна бесплатная услуга индивидуального сопровождения беременности личным помощником.

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