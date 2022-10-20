Новое оборудование для тушения торфяных пожаров закупили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 13:02 Новое оборудование для тушения торфяных пожаров закупили в Подмосковье

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В Подмосковье иногда случаются торфяные пожары. Их опасность заключается в том, что они могут уходить под землю и начинать распространяться именно там. При этом на поверхности не будет видно совсем никаких проявлений.

«Для его ликвидации необходимо спецоборудование, позволяющее оперативно выявлять очаги. В этом году с начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья произошло 37 торфяных пожаров и каждый требовал особого внимания», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Как добавил Филимонов, не так давно Подмосковье закупило специальное оборудование для борьбы с торфяными пожарами. Это так называемые термощупы, которые могут проверить температуру очага такого пожара на глубине.

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Термощуп — это специальный металлический термометр, его длина составляет 153 сантиметра. Само устройство состоит из длинного тонкого щупа, выполненного из нержавеющей стали. Он используется именно тогда, когда внешне кажется, что пожар уже удалось потушить.

«Даже в случае, если визуально торфяной пожар потушен, специалист погружает щуп в землю и видит — ликвидирован ли очаг. Если температура на глубине еще высокая — выше 40 градусов, то требуются дополнительные меры по проливке территории и дотушиванию очага. Это позволяет снизить риски возникновения торфяного пожара вновь», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Теперь новое оборудование будет распределяться между несколькими лесопожарными станциями, которые находятся в восточной части Подмосковья.