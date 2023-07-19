Подмосковье 19 июля 2023, 13:35 Новое оборудование для реабилитации поступило в НИКИ детства ПС Минздрава МО

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Научно-клинический институт детства в Мытищах получил новое оборудование для отделения реабилитации. Это четыре вертикализатора, беговая дорожка и комплекс для восстановления мелкой моторики.

«НИКИ детства — наше ведущее детское медучреждение в регионе. Для того чтобы помощь стала еще более доступной, сюда поставили новое оборудование, на закупку которого было выделено более 11 миллионов рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Новое оборудование нужно для реабилитации пациентов, которые утратили функции верхних и нижних конечностей. Занятия с помощью вертикализатора и комплекса для восстановления мелкой моторики — важный этап возвращения к полноценной жизни детей с ДЦП, острыми нарушениями мозгового кровообращения, неврологическими патологиями, после травм и других заболеваний, требующих восстановления.

«Вертикализатор можно сравнить с механическим экзоскелетом. Он подстраивается под линию голеностопа, фиксирует ноги и помогает делать шаги. Особенность механизма в том, что он не дает возможности волочить ноги, а вынуждает делать шаг вперед и тем самым тренирует мышечную память», — рассказала главный детский реабилитолог Минздрава Подмосковья Наталия Цурина.

Комплекс для восстановления мелкой моторики — это перчатка с датчиками на пальцах. Они фиксируют движения и передают информацию на компьютер. Беговая дорожка передает данные пульса по обратной связи, и врач управляет процессом занятий с помощью дисплея.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ключевой для Подмосковья детский госпиталь в Красногорске достроят раньше срока — уже весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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