Новое оборудование для реабилитации поступило в больницу Луховиц

В Луховицкую центральную району больницу поступило оборудование для реабилитации. С его помощью пациенты после травм и инсультов заново учатся ходить. Восстановление проходит прямо в отделении. Над разработкой программы трудится команда врачей.

Вячеслав Савин заново учится ходить после инсульта. Реабилитацию проходит прямо в отделении. Занятия проводят каждый день. Восстанавливаться мужчине помогают врачи и новое оборудование. Специальная беговая дорожка с системой разгрузки тела тренирует ноги и следит за правильностью постановки стопы.

«Я уже и ходить лучше стал. У меня правосторонний инсульт был, стал лучше ходить, как и раньше. Подволакиваю, конечно, но лучше стало», — поделился впечатлениями Вячеслав Савин, пациент ГБУЗ МО Луховицкая ЦРБ.

Новое оборудование для реабилитации поступило благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья». И теперь врачи в буквальном смысле слова ставят пациентов на ноги. Специальные аппараты тренируют устойчивость при ходьбе. А еще есть целые комплексы, которые в автоматическом режиме разрабатывают суставы рук и ног после травм и инсультов. Восстанавливаться пациентам помогает целая команда врачей. В ее состав вошли кардиолог, офтальмолог, невролог и психолог. Подход к каждому пациенту индивидуален.

«Для каждого пациента формируется персонифицированная бригада врачей, которая разрабатывает индивидуальную программу реабилитации, и в дальнейшем она реализуется на базе нашего отделения», — пояснил Владислав Деханов, заведующий отделением восстановительной медицины и медицинской реабилитации.

В этом году в отделение Луховицкой больницы поступило 78 единиц оборудования на сумму 34 миллиона рублей. Это тонометры, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких и гинекологические кресла, которые в экстренной ситуации трансформируются в операционный стол. Не нарадуются на новое оборудование окулисты. Измерение внутриглазного давления теперь проводится за считанные секунды.

«Пациент укладывался на кушетку, закапывались капли — контактный метод исследования — это было не очень удобно, не все пациенты могли это все перенести. Новое оборудование позволяет достаточно быстро исследование сделать, результат тут же получаем», — уточнил Виталий Трофимов, врач-офтальмолог ГБУЗ МО Луховицкая ЦРБ.

Врачи больницы стали мобильными. Автопарк больницы пополнился пятью автомобилями. Создано отделение неотложной помощи. И врачи, ведущие прием в амбулаториях, больше не отвлекаются на вызовы.

«На новые автомобили с удовольствием приходят, устраиваются Водители и кадровый вопрос водительского состава тоже решен благодаря новым автомобилям», — отметила Галина Пончакова, главный врач ГБУЗ МО Луховицкая ЦРБ.

Оборудование в медицинские учреждения округа продолжает поступать. Обновится оснащение урологического кабинета, приобретут аппараты для стерилизации.