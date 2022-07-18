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    18 июля 2022, 17:04

    Новые аппараты для внутриутробной хирургии появились в МОНИИАГ

    Анастасия Аброськина

    Новейшая техника для внутриутробной хирургии появилась в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Это аппараты для сложных операций.

    Новые аппараты для внутриутробной хирургии появились в МОНИИАГ | Изображение 1

    Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такие приборы помогают корректировать различные патологии во время беременности.

    Такая хирургия — постоянно развивающееся направление перинатальной медицины

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, стоимость нового оборудования оценивается в 19,5 миллиона рублей. Новую технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Ранее губернатор региона рассказал, что областные больницы получили 800 новых аппаратов с начала года. Это приборы для КТ, МРТ, ангиографы и не только.