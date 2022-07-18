Новые аппараты для внутриутробной хирургии появились в МОНИИАГ

Новейшая техника для внутриутробной хирургии появилась в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Это аппараты для сложных операций.

Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такие приборы помогают корректировать различные патологии во время беременности.

Такая хирургия — постоянно развивающееся направление перинатальной медицины Светлана Стригункова.

По ее словам, стоимость нового оборудования оценивается в 19,5 миллиона рублей. Новую технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона рассказал, что областные больницы получили 800 новых аппаратов с начала года. Это приборы для КТ, МРТ, ангиографы и не только.