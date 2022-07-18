18 июля 2022, 17:04
Новые аппараты для внутриутробной хирургии появились в МОНИИАГ
Новейшая техника для внутриутробной хирургии появилась в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Это аппараты для сложных операций.
Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, такие приборы помогают корректировать различные патологии во время беременности.
Такая хирургия — постоянно развивающееся направление перинатальной медицины
Светлана Стригункова.
По ее словам, стоимость нового оборудования оценивается в 19,5 миллиона рублей. Новую технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ранее губернатор региона рассказал, что областные больницы получили 800 новых аппаратов с начала года. Это приборы для КТ, МРТ, ангиографы и не только.