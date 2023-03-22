Подмосковье 22 марта 2023, 09:37 Новое оборудование для операций на суставах поставили в больницу имени Розанова в Подмосковье

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Новая артроскопическая стояка появилась в больнице имени профессора Розанова. На ней уже провели первую операцию, оказав помощь пожилой женщине с дефектом коленного сустава.

Заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян рассказал, что часть хряща отвалилась и пациентка стала испытывать трудности при ходьбе. Фрагмент смогли убрать при помощи нового оборудования.

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Старая стойка появилась в больнице в 2018 году, на ней проводят около 60 операций в год. Теперь их число удастся увеличить.

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«Сейчас у нас по программе «Здравоохранение Подмосковья» появилась новая немецкая стойка Karl Storz, которая существенно в лучшую сторону отличается от своей предшественницы», — отметил медик.

Артроскопические операции позволяют восстанавливать связки и поврежденные хрящи, а также лечить другие проблемы с суставами. После вмешательства пациенты могут встать на ноги уже на следующий день.

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