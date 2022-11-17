Подмосковье 17 ноября 2022, 12:48 Новое оборудование для операций на мозге поступило в МОНИКИ

Читать 360tv в

Оборудование стоимостью почти 60 миллионов рублей поступило в нейрохирургическое отделение МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. С его помощью будут проводить операции на головном мозге.

В больницу поставили видеосистему с операционным микроскопом и 3D-визуализацией. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что с его помощью смогут удалять опухоли и гематомы даже минимального размера.

Реклама

При помощи аппарата врачи смогут осматривать полости черепа. Эндоскоп с камерой будет вводиться через носовую пазуху и выдавать изображение на экран. Хирург сможет видеть оперируемую область в максимальном цвете и объеме

Реклама

Руководитель отделения Реваз Джинджихадзе рассказал, что техника обеспечит безопасность и эффективность оперативных вмешательств.

«Для оперирующего хирурга очень важна визуализация — здесь камера продвигается непосредственно к патологическому очагу и дает отличную картинку и освещение, даже при глубоких ранах», — отметил он.

Оборудование уже ввели в работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.