Новое оборудование для обучения врачей поступило в НИКИ детства в Подмосковье | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 12:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новое оборудование для обучения врачей поступило в НИКИ детства в Подмосковье

Читать 360tv в

В научно-исследовательский институт детства поступил новый передвижной учебно-симуляционнный комплекс. Его будут применять для обучения участковых педиатров базовой сердечно-легочной реанимации. Также врачи будут обучаться методу диагностики, который заключается в прослушивании звуков сердца и легких, и отоскопии — осмотру наружного слухового прохода.

«Комплекс предназначен не только для обучения, но и отработки уже имеющихся практических навыков у специалистов. НИКИ детства является ведущим детским медучреждением в регионе и специалисты института готовы делиться своими знаниями с коллегами. Комплекс будет регулярно выезжать к участковым врачам Подмосковья для проведения обучающих мероприятий. На его закупку было выделено более 11,1 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Кроме того, на комплексе имеется современное программное обеспечение. Оно позволяет выводить на монитор проявления и симптомы различных заболеваний, и таким образом получается развить у педиатра клиническое мышление и улучшить его уровень знаний.

Реклама

Также комплекс можно задействовать для того, чтобы готовить высокопрофессиональных медсестер, потому что он позволяет отрабатывать внутривенные и внутримышечные инъекции, накладывать повязки и выполнять другие нужные в практике манипуляции. На тренажерах еще можно порепетировать уход за новорожденным.

0 0 0 0 0 0