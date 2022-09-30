Новое оборудование для обучения врачей поступило в НИКИ детства в Подмосковье | 360°

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Новое оборудование для обучения врачей поступило в НИКИ детства в Подмосковье

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В научно-исследовательский институт детства поступил новый передвижной учебно-симуляционнный комплекс. Его будут применять для обучения участковых педиатров базовой сердечно-легочной реанимации. Также врачи будут обучаться методу диагностики, который заключается в прослушивании звуков сердца и легких, и отоскопии — осмотру наружного слухового прохода.

«Комплекс предназначен не только для обучения, но и отработки уже имеющихся практических навыков у специалистов. НИКИ детства является ведущим детским медучреждением в регионе и специалисты института готовы делиться своими знаниями с коллегами. Комплекс будет регулярно выезжать к участковым врачам Подмосковья для проведения обучающих мероприятий.  На его закупку было выделено более 11,1 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Кроме того, на комплексе имеется современное программное обеспечение. Оно позволяет выводить на монитор проявления и симптомы различных заболеваний, и таким образом получается развить у педиатра клиническое мышление и улучшить его уровень знаний.

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Также комплекс можно задействовать для того, чтобы готовить высокопрофессиональных медсестер, потому что он позволяет отрабатывать внутривенные и внутримышечные инъекции, накладывать повязки и выполнять другие нужные в практике манипуляции. На тренажерах еще можно порепетировать уход за новорожденным.

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