01 февраля 2024, 09:46
Новое оборудование для малоинвазивной хирургии поступило в Солнечногорскую больницу
Хирургическое отделение № 1 Солнечногорской больницы получило новый аппарат для малоинвазивных операций. Это аргоноплазменный коагулятор, который уже настроили и начнут использовать в феврале.
Аппарат поможет останавливать внутренние кровотечения и удалять патологические образования пищевода, желудка, кишечника, дыхательных, мочевыводящих путей, органов женской репродуктивной системы.
«На ткани воздействуют энергией высокочастотного тока, передающейся через ионизированный аргон — инертный газ. Ткани прогреваются на глубину до трех миллиметров. Коагулятор также может прижечь сосуды диаметром два-три миллиметра. Это простой и безопасный малоинвазивный метод», — отметил заведующий хирургическим отделением № 1 Виль Дивеев.
Хирурги уже прошли обучение для работы с аппаратом. В феврале оборудование начнут использовать на операциях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.
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