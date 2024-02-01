Подмосковье 01 февраля 2024, 09:46 Новое оборудование для малоинвазивной хирургии поступило в Солнечногорскую больницу Валентина Максимова

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Хирургическое отделение № 1 Солнечногорской больницы получило новый аппарат для малоинвазивных операций. Это аргоноплазменный коагулятор, который уже настроили и начнут использовать в феврале.

Аппарат поможет останавливать внутренние кровотечения и удалять патологические образования пищевода, желудка, кишечника, дыхательных, мочевыводящих путей, органов женской репродуктивной системы.

Валентина Максимова Валентина Максимова Валентина Максимова Валентина Максимова Валентина Максимова

«На ткани воздействуют энергией высокочастотного тока, передающейся через ионизированный аргон — инертный газ. Ткани прогреваются на глубину до трех миллиметров. Коагулятор также может прижечь сосуды диаметром два-три миллиметра. Это простой и безопасный малоинвазивный метод», — отметил заведующий хирургическим отделением № 1 Виль Дивеев.

Хирурги уже прошли обучение для работы с аппаратом. В феврале оборудование начнут использовать на операциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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