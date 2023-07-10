Подмосковье 10 июля 2023, 15:20 Новое оборудование для исследований мутаций в опухолях появилось в МОНИКИ

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Новое оборудование для морфологических исследований и молекулярной онкологии установили в МОНИКИ. Его будут использовать для проведения исследований методом ПЦР.

Современная техника позволит пациентам получить полный спектр услуг — от гистологических до молекулярно-генетических исследований. Это необходимо для назначения терапии пациентам с онкологическими заболеваниями в зависимости от наличия мутаций в опухолях.

Как рассказала заведующая референсным центром морфологической диагностики Галия Сетдикова, все этапы исследования будут находиться в одном картридже. Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором.

«К тому же новое оборудование позволяет значительно сэкономить время исследования — теперь оно займет в среднем два часа, после чего у нас на руках будет полный спектр мутаций по тому или иному гену», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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