Подмосковье 06 февраля 2024, 13:51 Новое оборудование для физиотерапии поступило в реабилитационный центр «Ясенки» в Подмосковье Фотоархив ЦР Ясенки

Читать 360tv в

Центр реабилитации «Ясенки» получил новый аппарат для физиотерапии. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Аппарат «Хивамат 200 Эвидент» работает по принципу глубокой осцилляции — это новый вид терапии, который основывается на эффектах электростатического поля. Процедура глубоко воздействует на эпителий, соединительную и жировую ткани, помогает устранить застой в лимфатической и кровеносной системах, вывести лишнюю жидкость, нормализовать обменные процессы в области воздействия.

Реклама

Массаж снимает боль в мягких тканях, сокращает период восстановления после травм, стимулирует заживление и оказывает противовоспалительный эффект.

Реабилитационный центр «Ясенки» играет большую роль в восстановлении раненых бойцов СВО из Подмосковья. Здесь пациенты получают как лечебную, так и психологическую помощь. В скором времени в центре откроют бассейн. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.