Новое оборудование для электрохирургии поступит в больницы Подмосковья

В подмосковные больницы в скором времени поступит новое современное оборудование для операций. Это электрокоагуляторы, которые позволяют крайне аккуратно рассекать ткани и останавливать кровь во время хирургических операций.

«Так, для проведения хирургических вмешательств мы закупили и планируем поставить новое операционное оборудование в 10 наших больниц. Это 12 единиц медтехники стоимостью порядка 31,5 миллиона рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стигункова добавила, что обновленное оборудование позволит предоставлять жителям Подмосковья более высококвалифицированную медицинскую помощь. Оборудование для Подмосковья закупили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения региона, которая рассчитана до 2025 года.

Ранее стало известно, что в Московскую областную больницу имени профессора Розанова поступила молодая женщина, у которой прошли домашние роды. Только когда на свет появился младенец, она и ее супруг осознали, что стали родителями. Врачи смогли спасти и маму, и ребенка.